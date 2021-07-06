Курьезные разборки устроили друг с другом автогонщики Джеймс ЛеМастус и Билли Хайнс во время гонки Super Trucks в американском Огайо.
Они решили выяснить отношения после того, как Хайнс на своем авто влетел в машину ЛеМастуса, и сделали это весьма комично.
Сперва гонщики вели диалог, но в какой-то момент ЛеМастус рукой коснулся шлема соперника, и Хайнс тут же ударил его по голове. ЛеМастус в ответ начал кривляться, а следом немного отошел и бросил в оппонента руль. Хайнс тоже нашел чем ответить - он бросил шлем ЛеМастуса об землю и разбил его.
ЛеМастус хотел продолжить и пытался пойти на противника с огнетушителем, но его остановили.
🏎️‼️ BOCHORNAZO— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 4, 2021
🤦♀️ Los pilotos James ‘Bo’ LeMastus y Bill Hynes en plena pelea tras bajarse del coche
😳 OJO cómo le lanza el volante como si fuera un Frisbee pic.twitter.com/0dTTlG2UVh
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