В его доме в Николаеве сейчас живет отец Виктор, а мама Елена временно уехала с детьми в Словакию.

Дом самого молодого чемпиона Европы в истории прыжков в воду украинца Алексея Середы дважды обстреливали рашисты.

Об этом пишет "Обозреватель".

В его доме в Николаеве сейчас живет отец Виктор, а мама Елена временно уехала с детьми в Словакию.

"Два кассетных снаряда уже прилетали в наш дом. У нас частный дом. Снаряд пролетел с одного этажа на другой, побило ванну, потолки. Но здесь самое главное, что никто не пострадал.

Виктор говорит: "Елена, если я уеду из Николаева, то здесь все растащат". Потому что рядом у нас строились соседи, Витя глянул, а балки уже украли. Причем приехали грузовой машиной средь бела дня.

Крышу отремонтировал, ничего не течет, слава богу, стеклопакеты просто заклеил. В остальном - жить можно.

Единственное, дома муж практически не ночует. Он ездит к своему двоюродному брату, который имеет дом в Широкой Балке, в низине, и там гораздо тише. Ночует он там, а утром приезжает домой", - рассказала мама 16-летнего Середы.

Алексей Середа в возрасте 13 лет стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду за всю историю этого вида спорта. В целом он дважды выигрывал континентальное первенство. Также парень участвовал на Олимпиаде в Токио прошлым летом.

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