Одна из лучших теннисисток мира проводит отпуск в Украине.

Теннисистка Элина Свитолина, которая после окончания сезона находится в Украине и даже побывала на матче "Динамо", опубликовала в сети фото со своей бабушкой.

Снимок появился на странице Свитолиной в Instagram.

Теннисистка приехала в родную Одессу и навестила бабушку, которая угостила внучку блинами.

"Дом, милый дом", - подписала фото Свитолина.

Комментарии под данным постом оставили муж Свитолиной Гаэль Монфис, известная телеведущая Леся Никитюк и теннисист Маркос Багдатис.

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Элина Свитолина: результаты в сезоне

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.

Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь