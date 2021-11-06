Элина Свитолина / фото УНИАН
Теннисистка Элина Свитолина, которая после окончания сезона находится в Украине и даже побывала на матче "Динамо", опубликовала в сети фото со своей бабушкой.
Снимок появился на странице Свитолиной в Instagram.
Теннисистка приехала в родную Одессу и навестила бабушку, которая угостила внучку блинами.
"Дом, милый дом", - подписала фото Свитолина.
instagram.com/elisvitolina
Комментарии под данным постом оставили муж Свитолиной Гаэль Монфис, известная телеведущая Леся Никитюк и теннисист Маркос Багдатис.
instagram.com/elisvitolina
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Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.