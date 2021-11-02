"Топим за Динамо": Беленюк и Свитолина посетили матч Лиги чемпионов в Киеве (фото)

Чемпион и призерка Олимпийских игр наблюдали за игрой из VIP-ложи.

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