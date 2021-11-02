Элина Свитолина и Жан Беленюк представляли Украину на Олимпиаде / фото instagram.com/zhanbeleniuk
Чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк и одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина посетили матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона".
Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram.
"Топим за "Динамо", - подписал фото из VIP-ложи "Олимпийского" борец-депутат.
фото instagram.com/zhanbeleniuk
Свитолина оставила под фото комментарий.
Перед матчем Беленюк и Свитолина также появились в эфире транслятора Лиги чемпионов MEGOGO.
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