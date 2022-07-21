Украинский спортсмен рассказал о своем отношении к россиянам.

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился мнением о российских спортсменах и жителях РФ.

Учасник Олимпиады-2022 признался, что раньше общался с российскими спортсменами на соревнованиях, но после начала войны все изменилось.

"Если мы говорим об отношениях с Россией, они называли нас братьями еще несколько лет назад.

У меня было общение с российскими спортсменами, когда мы были на одних соревнованиях. Сказать, что мы дружили – нет. Обижаться на них нет смысла, потому что просто не понимают, что их используют в пропаганде. Настолько промыт мозг в них.

С началом полномасштабной войны, конечно, никакого общения с россиянами не будет. Ни один скелетонист не написал мне хотя бы "как дела?", жив ли я или все нормально. Какие-то бобслеисты даже угрожали, желали, чтобы что-то упало на дом. Они просто дикари, которые должны быть изолированы. Поэтому мы работаем над изоляцией русских и белорусских спортсменов.

Это дикари, которые должны быть изолированы от нормального общества. Они должны сидеть у себя где-то в России, желательно поближе к Сибири, и жить где-то в пещерах - потому что это дикари. Это не люди.

Мы тянемся к цивилизованному обществу, должны действовать так же - просто изолировать политически и во всех сферах, чтобы их просто не было. Чтобы не было даже желания вести с ними какой-нибудь разговор. На мой взгляд, Украина после победы должна просто изолировать Россию.

С каждым днем ​​войны понимаешь просто, что нет даже смысла что-либо пытаться донести. Мы пытались донести какую-то информацию, делали обращение к россиянам. Я делал обращение к россиянам, спортсменам, чтобы они остановили эту войну. Я делал это искренне, хотел достучаться", – сказал Гераскевич.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 148-й день.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что прекратила всякое общение с представителями России, в том числе своим кумиром Марией Ласицкене из-за их позиции по отношению к развязанной РФ войны в Украине.

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