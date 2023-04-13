В том числе в МИД сравнили представителей стран-террористов с немцами и японцами времен Второй мировой войны.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба вновь призвал спортивное сообщество к исключение россиян и белорусов из теннисных соревнований. Как написал министр в своем Twitter, на соревнования нельзя допускать российскую пропаганду.

"Представителям наций, которые совершают зверства своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне. Россия совершает геноцид. Ее пропаганда хочет убить, "перевоспитать" или выгнать всех украинцев. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта!"- отметил Кулеба.

Кроме этого глава МИД опубликовал видеоролик, который также был распространен на платформах UNITED24. В нем россияне сравниваются с немцами и японцами, которых после Второй мировой войны несколько лет не допускали к турнирам Большого шлема из-за захватнической политики их стран.

Видео дня

Также в видео вспомнили и бывшего теннисиста Сергея Стаховского, который из-за полномасштабного вторжения России присоединился к украинской армии. Не обошли вниманием и Элину Свитолину - она занимается сбором средств для поддержки украинцев.

В частности акцент сделан на том, что хоть и международные теннисные организации ATP и WTA всеми силами стараются не банить россиян и белорусов от соревнований, однако британское правительство может не выдать визы представителям стран-террористов. Таким образом россияне и белорусы рискуют не сыграть на Уимблдоне.

Напомним, что международные теннисные организации оштрафовали организаторов Уимблдона за то, что в прошлом году они не допустили россиян и белорусов к участию в соревновании из-за военной агрессии Кремля. В этом сезоне представители стран-террористов сыграют на британском этапе турниров Большого шлема из-за очень сильного давления от WTA и ATP, которые угрожали дисквалификацией всех турниров Великобритании.

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