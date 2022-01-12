Президент ФК "Металлист" Александр Ярославский и президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич поддержали инициативу телеканалов "Футбол 1/2/3" провести в зимнее межсезонье в Турции выставочный турнир Winter Cup 2022.

Об этом сообщается на сайте харьковского клуба.

Группа DCH Александра Ярославского и BGV Group Геннадия Буткевича как официальные партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.

Александр Ярославский: "Я всегда готов поддержать любые начинания, которые идут на пользу украинскому футболу и украинским болельщикам. Не только Евро-2012 или Суперкубок УЕФА, а все, что помогает повышать профессиональный уровень игроков и приносит радость фанатам. И замечательно, что на этом пути я встретил единомышленников. Что касается Winter Cup 2022, то это прекрасная идея, и "Металлист" будет сражаться за победу в честной спортивной борьбе на радость харьковчанам".

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов так прокомментировал организационный аспект проведения турнира: "Телеканалы Футбол благодарят клубы-участники и наших партнеров, которые откликнулись в короткие сроки и всесторонне сотрудничают в организации матчей и самого турнира".

Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба Первой лиги ("Металлист" и "Полесье") и 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец").

Идея этого уникального турнира заключается в том, чтобы дать возможность померяться силами командам из разных лиг чемпионата и разных регионов нашей страны. Все участники Winter Cup 2022 динамично развиваются, показывают высокий уровень игры и хорошо заметны на украинском футбольном пространстве.

Местом проведения турнира станет турецкий Белек. Все матчи будут транслироваться на телеканалах "Футбол", а околотурнирные события – освещаться на медиаресурсах телеканалов и клубов-участников.