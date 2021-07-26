Ольга Харлан подчеркнула, что не смогла справиться с эмоциями и хочет отдохнуть от фехтования.

Украинская саблистка Ольга Харлан назвала причины своего сенсационного поражения уже в 1/16 финала Олимпийских игр.

Харлан объяснила причины своей неудачи в Instagram.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной", - подчеркнула Харлан.

"Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же так она нужна", "Оля, ты должна привезти золотую медаль", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио", - слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому", - добавила она.

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Также Харлан отметила, что отсутствие практики из-за пандемии коронавируса сыграло свою роль:

"Полтора года без соревновательной практики, видимо, повлияли на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день".

Спортсменка сказала, что в ближайшее время будет отдыхать от фехтования:

"Сейчас я очень хочу отдохнуть морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала".

"Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, с моим маленьким откровением их будет меньше", - добавила Харлан и в завершении поблагодарила своих тренеров, министра Вадима Гутцайта и тех, "кто рядом, несмотря ни на что".

Ольга Харлан: достижения

Ранее Харлан выиграла уже четыре медали на Олимпийских играх. Она становилась чемпионкой в командой сабле в 2008 году, а также выигрывала серебро в команде в 2016-м. В индивидуальном первенстве Харлан дважды брала бронзу (в 2012 и 2016 годах).

Харлан - шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Всего на ее счету 34 медали на чемпионатах мира и Европы.

Автор: Антон Дударь