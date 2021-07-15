У российских болельщиков и других юзеров сети эти талисманы вызвали шок.

Олимпийский комитет России официально представил изображение талисманов сборной РФ на Олимпийских играх в Токио и вызвал насмешки в сети.

УНИАН собрал реакцию юзеров на российские талисманы на Олимпиаде. Так, символами стали мишка-неваляшка и шапко-кот.

Читайте такжеОлимпиада-2020 в Токио: призеры будут сами одевать медали себе на шеюЗа созданием талисманов сборной РФ на Олимпиаде стоит дизайн-студия Артемия Лебедева. Медведя описывают как компанейского весельчака, а кота – как его антипода.

"Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот - это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем происходящем вокруг", - написал в Twitter Олимпийский комитет России.

"П**дец олимпийский. Почему у них всегда все через ж*пу?", "Шапка-кот ты меня называла", "Срочно нужно купить шапку-кота", "В шапке-коте такая "russian toska" хорошо выражена, мне нравится", "Я почему-то думала, что это стеб", "Что это за х**ня?", "Вс**тый кот", "Мне нужен шапко-кот", "Очень странное решение", "Вы зачем из кота шапку сделали?", "Просто символы современной России - вор-ушанка и диванный неваляшка", "Почему кот мертв?", - комментируют такой символ пользователи сети.

Ранее российские спортсмены получили инструкции относительно того, как перед Олимпиадой и во время Игр отвечать на вопросы, которые "могут иметь провокационный характер". Среди таких тем для вопросов - Крым и Донбасс.

Россия на Олимпиаде в Токио: что известно

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение на два года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, в связи с подменой допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпиаде в Токио россияне будут участвовать без своего флага и гимна.

Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР, а вместо гимна РФ будет звучать первый концерт Петра Чайковского.

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Автор: Ольга Робейко