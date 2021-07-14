Российские спортсмены получили инструкции перед поездкой на Олимпийские игры.

Российские спортсмены получили инструкции касательного того, как перед Олимпиадой и во время Игр отвечать на вопросы, которые "могут носить провокационный характер".

Как сообщают "Ведомости", в числе таких тем для вопросов - Крым и Донбасс.

В Олимпийском комитете РФ (ОКР) спортсменам сообщили, что "не надо обсуждать" политические темы, так как "спорт должен оставаться вне политики", как говорится в памятке.

В ОКР считают, что самый простой выход - ответить "Без комментариев".

В числе тем, при обсуждении которых российским спортсменам рекомендовали использовать шпаргалку, также есть движение Black Lives Matter. Российский атлет должен объяснить, что отношение к такому движению - личное дело каждого, но подчеркнуть, что Олимпиада "не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

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Также в ОКР считают, что спортсменов могут спросить про допинговые скандалы. Российский олимпиец должен ответить, что "ему сказать нечего", так как он в допинговых скандалах "никогда не участвовал". Что касается санкций против России за допинг, то спортсмену необходимо ответить, что это "должны комментировать те, кто их вводил".

Касательно выступления спортсменов не под флагом РФ, то им порекомендовали говорить, что они все равно представляют свою родину, хотя и хотелось бы слышать гимн России.

В ОКР подтвердили, что разослали такой документ олимпийцам. Там подчеркнули, что "неосторожные ответы" могут "крайне негативно сказаться на спортсмене".

Россия на Олимпиаде в Токио: что известно

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение на два года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, в связи с подменой допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпиаде в Токио россияне, таким образом, будут участвовать без своего флага и гимна.

Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР, а вместо гимна РФ будет звучать Первый концерт Петра Чайковского.

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Автор: Антон Дударь