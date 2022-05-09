Александр Долгополов / фото btu.org.ua

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на то, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы у стелы Киева и Одессы в Москве во время парада.

Экс-первая ракетка Украины возмутился цинизмом лидера страны-агрессора. 

"Больной ублюдок, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам", - написал Долгополов в Твиттере.

Отметим, что Долгополов вернулся в Киев из-за границы, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.

Кроме того, Александр Долгополов активно воюет на информационном фронте. Известный спортсмен рассказывает людям со всего мира о преступлениях российских оккупантов и борется за введение санкций против теннисистов стран-агрессоров.

Александр Долгополов: достижения и завершение карьеры

  • Александр Долгополов долгое время был первой ракеткой Украины. А его лучшим результатом в мировом рейтинге является 13-е место в 2012 году.
  • В активе Долгополова - четыре победы на турнирах ATP (три - в одиночном разряде, одна - в парном). На турнирах Большого шлема его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open в 2011 году.
  • Свой последний матч на турнирах ATP Долгополов провел в 2018 году - в мае он проиграл Новаку Джоковичу на турнире в Риме. Затем он перенес две операции на кисти и пропустил весь сезон 2019 года. В конце 2019-го ему также сделали операцию на ноге. Украинец планировал вернуться к выступлениям в 2020 году, но так и не провел ни одного матча.
  • В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры.