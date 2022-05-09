Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на то, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы у стелы Киева и Одессы в Москве во время парада.
Экс-первая ракетка Украины возмутился цинизмом лидера страны-агрессора.
"Больной ублюдок, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам", - написал Долгополов в Твиттере.
Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022
Отметим, что Долгополов вернулся в Киев из-за границы, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.
Кроме того, Александр Долгополов активно воюет на информационном фронте. Известный спортсмен рассказывает людям со всего мира о преступлениях российских оккупантов и борется за введение санкций против теннисистов стран-агрессоров.
Александр Долгополов: достижения и завершение карьеры
- Александр Долгополов долгое время был первой ракеткой Украины. А его лучшим результатом в мировом рейтинге является 13-е место в 2012 году.
- В активе Долгополова - четыре победы на турнирах ATP (три - в одиночном разряде, одна - в парном). На турнирах Большого шлема его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open в 2011 году.
- Свой последний матч на турнирах ATP Долгополов провел в 2018 году - в мае он проиграл Новаку Джоковичу на турнире в Риме. Затем он перенес две операции на кисти и пропустил весь сезон 2019 года. В конце 2019-го ему также сделали операцию на ноге. Украинец планировал вернуться к выступлениям в 2020 году, но так и не провел ни одного матча.
- В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры.