Александр Долгополов возмутился цинизмом президента РФ.

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на то, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы у стелы Киева и Одессы в Москве во время парада.

Экс-первая ракетка Украины возмутился цинизмом лидера страны-агрессора.

"Больной ублюдок, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам", - написал Долгополов в Твиттере.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022

Отметим, что Долгополов вернулся в Киев из-за границы, чтобы защищать родную страну от российских захватчиков.

Кроме того, Александр Долгополов активно воюет на информационном фронте. Известный спортсмен рассказывает людям со всего мира о преступлениях российских оккупантов и борется за введение санкций против теннисистов стран-агрессоров.

Александр Долгополов: достижения и завершение карьеры