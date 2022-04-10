Олег Гандей показал лучший результат в своей карьере.

Лидер сборной Украины по шорт-треку и участник Олимпиады в Пекине Олег Гандей смог поехать на чемпионат мира, который проходит в канадском Монреале.

Перед четвертьфиналом забега на 500 метров болельщики арены "Морис Ришар" встали и овациями приветствовали украинского спортсмена. Так канадцы поддержали не только Гандея, но и всю Украину, которая страдает из-за полномасштабной войны, которую начала Россия.

Такая поддержка трибун позволила Гандею показать лучший для себя результат в карьере на чемпионатах мира. Украинец совершил сенсацию и вышел в полуфинал турнира.

Выйти в финал ЧМ украинцу все же не удалось. Шорт-трекист во втором забеге финишировал последним и не прошел даже в финал Б.

До этого лучшим выступлением Гандея за предыдущие четыре чемпионата мира было 25-е место.

В мировом рейтинге Олег находится на 32-й строчке. Украина в полуфинал ЧМ пробилась впервые в истории.

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