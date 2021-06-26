Девушка выставила картонный баннер прямо на пути у велосипедистов.

На первом этапе знаменитой веломногодневники "Тур де Франс" произошел массовый завал из-за невнимательной болельщицы.

Об этом сообщает cyclingnews.com.

Велосипедисты преодолевали маршрут Брест - Ландерно, и инцидент произошел за 45 километров до финиша.

Одна из болельщиц держала в руках картонный баннер, выставив его на пути у велосипедистов. Девушка так увлеклась позированием для телекамеры, что не заметила приближающийся пелотон.

У велогонщика Тони Мартина не было возможности избежать столкновения с баннером. Он первым упал на землю, что повлекло за собой массовый завал.

Тур де Франс-2021: главное

"Тур де Франс-2021" проходит с 26 июня по 18 июля. Он проводится в 108-й раз.

Всего запланировано проведение 21-го этапа.

Победителем первого этапа стал французский гонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step.

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Автор: Антон Дударь