Велосипедисты получили травмы / фото REUTERS
На первом этапе знаменитой веломногодневники "Тур де Франс" произошел массовый завал из-за невнимательной болельщицы.
Об этом сообщает cyclingnews.com.
Велосипедисты преодолевали маршрут Брест - Ландерно, и инцидент произошел за 45 километров до финиша.
Одна из болельщиц держала в руках картонный баннер, выставив его на пути у велосипедистов. Девушка так увлеклась позированием для телекамеры, что не заметила приближающийся пелотон.
У велогонщика Тони Мартина не было возможности избежать столкновения с баннером. Он первым упал на землю, что повлекло за собой массовый завал.
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Тур де Франс-2021: главное
- "Тур де Франс-2021" проходит с 26 июня по 18 июля. Он проводится в 108-й раз.
- Всего запланировано проведение 21-го этапа.
- Победителем первого этапа стал французский гонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step.
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