Ветле Шостад Кристиансен сделал выводы после первой гонки сезона.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен, который финишировал вторым в спринтерской гонке на Кубке мира, рассказал о том, как справлялся с холодом в Эстерсунде.

Кристиансен сказал, что не подготовился к холоду во время индивидуальной гонки, которая состоялась 27 ноября. Однако биатлонист сделал выводы перед спринтом.

"После индивидуальной гонки я был очень разочарован. Чувствовал, что неплохо все контролировал, а причина неудачи была в том, что я не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде. Сегодня я принял меры предосторожности и бежал с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет", - сказал с улыбкой Кристиансен.

Он признался, что использовал еще один трюк:

"Было тепло. А еще я использовал трюк Стурлы (норвежский биатлонист Стурла Легрейд, - Прим.) и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках".

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Первый этап Кубка мира по биатлону прошел шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляли Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляли Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.

Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат в индивидуальной гонке для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.

Также 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка: результаты.

В женском спринте украинки выступили неудачно.

Автор: Антон Дударь