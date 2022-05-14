Чемпионка юношеских Олимпийских игр Кристина Дмитренко сменила биатлонную винтовку на военный автомат.

22-летняя биатлонистка Кристина Дмитренко стала еще одной спортсменкой, которая защищает Украину от российских захватчиков.

Чемпионка юношеских Олимпийских игр сменила биатлонную винтовку на военный автомат. Кристина дала комментарий для МВД Украины в Facebook.

Девушка подчеркнула, что у нее нет страха перед врагом.

"Я никогда в жизни не могла подумать, что все так будет. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет шансов. Пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни держала в своих руках – нахожусь на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца! Победа обязательно будет за нами!", - сказала Дмитренко.

Кристина служит в рядах Нацгвардии Украины. 14 февраля она прибыла в Карпаты на сборы с командой и готовилась к соревнованиям в Италии, но 24 февраля началась война, которая разрушила планы.

"Я проснулась от оповещения подруги о начале войны. Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту пребывания", - отмечает Дмитренко.

Ранее УНИАН сообщал, что защищает родную страну от русских фашистов звезда сборной Украины по биатлону Анастасия Меркушина.

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