Спортсменка заявила о планах просить убежище в Европе.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.

Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил беларусский Фонд спортивной солидарности.

"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

По информации фонда, ее вылет был запланирован сегодня в 16:50 по Киеву. Сообщалось, что в аэропорту с девушкой работают полиция и волонтеры.

Также стало известно, что Кристина Тимановская намерена просить убежище в Европе. Предварительное решение девушки - обращаться в посольство Австрии в Токио.

Глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской. К девушке выехали представители японского МИД.

Сама Тимановская также записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это", - сообщила девушка.

За что Тимановскую сняли с Олимпиады в Токио

В НОК Беларуси официально прекращение участия Тимановской в Играх-2020 объяснили заключением врачей.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", - говорится в сообщении НОК в Facebook.

Однако сама спортсменка отрицает, что ее осматривали врачи.

"Это вранье", - сообщила она в сторис на своей странице в Instagram.

На днях также стало известно, что Тимановскую, не предупредив, обязали бежать эстафету 4х400, тогда как это не ее дистанция: девушка выступает на дистанциях 100 и 200 метров.

"Я только что узнала новость о том, что буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид - эстафету 4 по 400 м. Оказывается, наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?" - Возмущалась спортсменка на своей странице в Instagram.

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Автор: Катерина Комолова