Сербская газета сообщила, что британский ресурс вырезал 14 минут из интервью с Новаком Джоковичем.

BBC вырезал большую часть из интервью первой ракетки мира Новака Джоковича.

Как сообщает сербские СМИ, из 39-минутного интервью теннисиста были вырезаны несколько важных заявлений, включая его детские воспоминания о бомбежках Югославии в 1999 году. Также были вырезаны фрагменты из его высказываний об отношении к вакцинации, обращения к жителям Австралии и рассказа об австралийском иммиграционном отеле и беженцах, которые там находятся.

Сербский ресурс novosti.rs опубликовал все вырезанные фрагменты, которые в BBC решили не транслировать мировой публике.

Цитата из интервью Джоковича о бомбежках Югославии:

"В 90-е, когда я начал заниматься теннисом, у нас было две войны, санкции, очереди... Тяжелый период для меня, моей семьи... и я начал заниматься не очень дешевым спортом. Я часто ездил в походы один. И в тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, потому что я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером.

Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами. Например, в 1999 году мне было 12 лет, а продолжалось это несколько месяцев, мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы падали. У нас не было уроков, школы не работали, так что мы радовались теннису", - рассказал Джокович в вырезанном фрагменте.

Кроме того, Джокович отметил, что не смотрит на то время с ненавистью.

"Нет, я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь этого в своей жизни", - заявил сербский теннисист.

Напомним, не так давно Новак Джокович попал в громкий скандал на Australian Open. Серба депортировали из Австралии, где должен был проходить турнир из-за нарушения антиковидных правил.

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