На матче Катерины Байндль присутствовала группа болельщиков с символикой страны-террориста.

В понедельник, 16 января, состоялся поединок первого круга Australian Open-2023, в котором украинская теннисистка Катерина Байндль играла против россиянки Камиллы Рахимовой.

Во время этого матча случился скандальный эпизод - провокаторы вывесили на трибуне флаг страны-террориста, который попал в объективы телекамер.

Кроме того, на трибунах сидела группа болельщиков с изображением президента РФ Владимира Путина на футболках.

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Свое мнение об этой ситуации высказала украинка Катерина Байндль.

"Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти парни россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень были похожи визуально на россиян, казалось, что только один из них, который был в "российской" футболке, а другие были иностранцы.

Вообще я старалась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-либо фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем, я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол.

Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей в игре. Емоции, конечно, возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться", - приводит слова Байндль сайт btu.org.ua.

Добавим, что матч завершился победой Катерины Байндль 7:5, 6:7(8), 6:1. Таким образом, украинская теннисистка впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Катерина сыграет против американки Кэти Макнелли.

Напомним, что организаторы Australian Open допустили Рахимову и других представителей РФ и Беларуси к участию в турнире под нейтральным флагом (без флагов, гимнов и другой национальной символики).

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