В финале Открытого чемпионата Австралии сыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

На Australian Open-2023 завершились матчи 1/2 финала в одиночном женском турнирах. По их итогам стали известны участницы финала первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема".

Первой в финал Открытого чемпионата Австралии пробилась чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина. В полуфинале представительница Казахстана обыграла двукратную победительницу австралийского мейджора Викторию Азаренко.

Второй путевку в финал AO-2023 завоевала Арина Соболенко. В полуфинале она в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши.

Видео дня

Australian Open-2023. Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) - Виктория Азаренко - 7:6 (4), 6:3

Магда Линетт (Польша) - Арина Соболенко - 6:7 (1), 2:6

Финальный поединок женского турнира Australian Open-2023 состоится в субботу, 28 января.

Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям спротсменов из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Вас также могут заинтересовать новости: