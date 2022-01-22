В субботу, 22 января, украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Australian Open-2022
Женщины. Парный разряд. Второй раунд
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3
Костюк и Ястремской понадобилось чуть больше часа для победы. В каждом из сетов украинки сделали по два брейка и проиграли по одной своей подаче.
Следующими соперницами украинок станут девятые сеяные Кэролайн Доулхайд из США и австралийка Сторм Сандерс.
Читайте такжеБесславное фиаско: украинская топ-теннисистка с треском провалилась на Australian OpenА вот другая представительница Украины в парном разряде Людмила Киченок завершила выступления.
В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в трех сетах тандему Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США).
Australian Open-2022
Женщины. Парный разряд. Второй раунд
Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 4:6, 6:1
Теннисистки провели на корте почти два часа. По ходу матча Киченок и Остапенко реализовали два из девяти брейк-поинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.
Киченок проведет 22 января первый матч в миксте вместе с казахстанцем Андреем Голубевым. Остапенко, в свою очередь, ранее завершила выступление в одиночной сетке турнира, проиграв в третьем круге.
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- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.