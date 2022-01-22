Украинки одолели пару Жасмин Паолини и Хизер Уотсон.

В субботу, 22 января, украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Australian Open-2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3

Костюк и Ястремской понадобилось чуть больше часа для победы. В каждом из сетов украинки сделали по два брейка и проиграли по одной своей подаче.

Следующими соперницами украинок станут девятые сеяные Кэролайн Доулхайд из США и австралийка Сторм Сандерс.

Читайте такжеБесславное фиаско: украинская топ-теннисистка с треском провалилась на Australian OpenА вот другая представительница Украины в парном разряде Людмила Киченок завершила выступления.

В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в трех сетах тандему Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США).

Australian Open-2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 4:6, 6:1

Теннисистки провели на корте почти два часа. По ходу матча Киченок и Остапенко реализовали два из девяти брейк-поинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.

Киченок проведет 22 января первый матч в миксте вместе с казахстанцем Андреем Голубевым. Остапенко, в свою очередь, ранее завершила выступление в одиночной сетке турнира, проиграв в третьем круге.

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