В четверг, 27 января, состоялись полуфинальные матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии-2022.
Первой в финал престижного турнира пробилась первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка уверенно разобралась с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA).
Во втором полуфинальном поединке представительница Польши Ига Свентек (№9 WTA) в двух сетах проиграла американке Даниэль Коллинс (№30 WTA).
Australian Open. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
Даниэль Коллинс (США) – Ига Свентек (Польша) – 6:4, 6:1
Таким образом, в финале Australian Open-2022 сразятся австралийка Эшли Барти и американка Даниэль Коллинс.
Читайте такжеСвитолина и Костюк покинули Australian Open-2022Добавим, что на счету Барти уже есть две победы на турнирах серии Grand Slam - Roland Garros-2019 и Wimbledon-2021, а для Коллинз это первый выход в финал турнира серии Grand Slam.
Финальный поединок запланирован на 29 января.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.
- Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн. Победительница финала получит $2,875 млн, финалистка - $1,575.