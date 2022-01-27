В финальном поединке встретятся представительницы США и Австралии.

В четверг, 27 января, состоялись полуфинальные матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии-2022.

Первой в финал престижного турнира пробилась первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка уверенно разобралась с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA).

Во втором полуфинальном поединке представительница Польши Ига Свентек (№9 WTA) в двух сетах проиграла американке Даниэль Коллинс (№30 WTA).

Australian Open. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3

Даниэль Коллинс (США) – Ига Свентек (Польша) – 6:4, 6:1

Таким образом, в финале Australian Open-2022 сразятся австралийка Эшли Барти и американка Даниэль Коллинс.

Читайте такжеСвитолина и Костюк покинули Australian Open-2022Добавим, что на счету Барти уже есть две победы на турнирах серии Grand Slam - Roland Garros-2019 и Wimbledon-2021, а для Коллинз это первый выход в финал турнира серии Grand Slam.

Финальный поединок запланирован на 29 января.

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