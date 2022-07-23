ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента россиянина А. Дворковича.

Федерация шахмат Украины выступила с официальным заявлением об отказе делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который пройдет в Батуми, Грузия.

"Каждый день неспровоцированной агрессии россии против Украины приносит смерть украинским детям.

ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые, вопреки рекомендациям МОК, находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из рф и беларуси.

В таких условиях считаем аморальным садиться за стол с российскими шахматистами.

В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", - сказано в заявлении ФШУ.

Детский ЧМ пройдет с 15 по 28 сентября.

Недавно норвежский чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть матч за шахматную корону против россиянина.

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