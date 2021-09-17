Бой между Чарли Радтке и Брэндоном Лопесом / фото скриншот

Яркий поединок состоялся между американцами Чарли Радтке и Брэндоном Лопесом на турнире промоушена Cage Fury Fighting Championships. Бой прошел на территории США, в городе Тампа, штат Флорида.

В первом раунде бойцы присматривались друг к другу и не спешили идти вперед агрессивно, а потом Чарли неожиданно во втором раунде провел победную атаку и пробил мощно в челюсть оппоненту. Брэндон упал на канвас, а рефери поспешил прекратить бой досрочно из соображений безопасности для здоровья Лопеса.

Радтке хотел добить соперника, но в этом уже не было нужды, ведь первый удар получился сверхубедительным. 

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Автор: Артем Будрин