Боец скончался через полтора месяца после поражения.

Американский боец Джастин Торнтон, который выступал в промоушене Bare Knuckle, умер после поражения нокаутом.

Как сообщает mmafighting.com, 20 августа в Миссисипи он проводил бой на голых кулаках против Диллона Клеклера в рамках турнира BKFC 20. Для 38-летнего Торнтона это было дебютное выступление в промоушене.

Американец потерпел поражение за 19 секунд - он был нокаутирован и ударился головой, когда упал на настил ринга.

Торнтон скончался 4 октября.

"Мы были очень опечалены, узнав о кончине одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, который выступал на BKFC 20. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким", - сделали заявление в Bare Knuckle.

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Автор: Антон Дударь