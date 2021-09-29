Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря нокаутировал поляка Лукаша Судольски и получил контракт с UFC.
Об этом сообщает UFC в Twitter.
На турнире "Претендентская серия Дейны Уайта" в Лас-Вегасе (США) Потеря досрочно победил Судольски в первом раунде и гарантировал себе контракт с UFC (Абсолютным бойцовским чемпионатом).
"Претендентская серия Дейны Уайта" направлена на то, чтобы открыть миру новых бойцов и дать им шанс в UFC.
"Парню 25 лет, 93 кг, 190 см. Хоть коэффициенты ничего не значат, но он был андердогом - 3 к 1 в этом поединке. То есть букмекеры думали, что он будет уничтожен. Но он сделал прямо противоположное, поразительно прикончив оппонента. Я обязательно поставлю этого парня в кард", - сказал Уайт.
— UFC (@ufc) September 29, 2021