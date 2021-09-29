Игорь Потеря триумфовал в поединке с поляком Лукашем Судольски.

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря нокаутировал поляка Лукаша Судольски и получил контракт с UFC.

Об этом сообщает UFC в Twitter.

На турнире "Претендентская серия Дейны Уайта" в Лас-Вегасе (США) Потеря досрочно победил Судольски в первом раунде и гарантировал себе контракт с UFC (Абсолютным бойцовским чемпионатом).

"Претендентская серия Дейны Уайта" направлена на то, чтобы открыть миру новых бойцов и дать им шанс в UFC.

"Парню 25 лет, 93 кг, 190 см. Хоть коэффициенты ничего не значат, но он был андердогом - 3 к 1 в этом поединке. То есть букмекеры думали, что он будет уничтожен. Но он сделал прямо противоположное, поразительно прикончив оппонента. Я обязательно поставлю этого парня в кард", - сказал Уайт.

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Автор: Артем Будрин