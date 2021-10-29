Леонид Станиславский разрушает стереотипы.

97-летний украинец Леонид Станиславский встретился в испанской Мальорке с легендой мирового тенниса Рафаэлем Надалем. Дедушка из Харькова сыграл с испанским чемпионом на корте несколько геймов.

Символический матч состоялся на территории академии имени Надаля.

Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он является самым возрастным действующим теннисистом в мире.

Читайте также"Это мне?": легенда тенниса Надаль с юмором отреагировал на неприличный жест от болельщицы (фото, видео)

Рафаэль Надаль: карьера

35-летний испанец за всю карьеру выиграл 20 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде. По этому показателю Рафа делит первое место с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

Надаль дважды был олимпийским чемпионом.

В течение карьеры Надаль одержал 88 побед на турнирах АТР.

Автор: Артем Будрин