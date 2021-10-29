97-летний украинец Леонид Станиславский встретился в испанской Мальорке с легендой мирового тенниса Рафаэлем Надалем. Дедушка из Харькова сыграл с испанским чемпионом на корте несколько геймов.
https://t.co/XzliZXwDYopic.twitter.com/VOySHgXnCt— Tanika (@SitTanyusha) October 29, 2021
Символический матч состоялся на территории академии имени Надаля.
Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он является самым возрастным действующим теннисистом в мире.
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Рафаэль Надаль: карьера
35-летний испанец за всю карьеру выиграл 20 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде. По этому показателю Рафа делит первое место с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.
Надаль дважды был олимпийским чемпионом.
В течение карьеры Надаль одержал 88 побед на турнирах АТР.