Рафаэль Надаль и Леонид Станиславский / фото twitter.rnadalacademy

97-летний украинец Леонид Станиславский встретился в испанской Мальорке с легендой мирового тенниса Рафаэлем Надалем. Дедушка из Харькова сыграл с испанским чемпионом на корте несколько геймов.

 Символический матч состоялся на территории академии имени Надаля.

фото twitter.com/rnadalacademy
фото twitter.com/rnadalacademy
фото twitter.com/rnadalacademy

Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он является самым возрастным действующим теннисистом в мире.

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Рафаэль Надаль: карьера

  • 35-летний испанец за всю карьеру выиграл 20 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде. По этому показателю Рафа делит первое место с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

  • Надаль дважды был олимпийским чемпионом.

  • В течение карьеры Надаль одержал 88 побед на турнирах АТР.

Автор: Артем Будрин