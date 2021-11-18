Украинцы успешно выступили в Абу-Даби / фото TMS
С 14 по 16 ноября в Абу-Даби прошел чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, в котором приняла участие сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошли 16 спортсменов.
В целом команда из Украины завоевала 9 медалей - 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
фото TMS
Золото чемпионата мира завоевали Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак и Александра Яковенко.
Полный список медалистов:
- Золото - Ростислав Мартынюк
- Золото - Варвара Бондаренко
- Золото - Мария Полторак
- Золото - Александра Яковенко
- Серебро - Никита Шагойко
- Серебро - Макар Стрижеус
- Бронза - Егор Головченко
- Бронза - Гай Гутман.
- Бронза - Михаил Чаусов
Также для поддержки команды на турнире выступили президент и вице-президент лиги TMS Шай Гутман и Сергей Погосян в категории Masters.
фото TMS
Всего в состав сборной Лиги TMS вошли 16 спортсменов всех возрастов. Среди них также два черных пояса: Максим Рувинский и Виктор Горбовский.