Сборная Лиги TMS приняла участие в чемпионате мира в Абу-Даби.

С 14 по 16 ноября в Абу-Даби прошел чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, в котором приняла участие сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошли 16 спортсменов.

В целом команда из Украины завоевала 9 медалей - 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Золото чемпионата мира завоевали Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак и Александра Яковенко.

Полный список медалистов:

Золото - Ростислав Мартынюк

Золото - Варвара Бондаренко

Золото - Мария Полторак

Золото - Александра Яковенко

Серебро - Никита Шагойко

Серебро - Макар Стрижеус

Бронза - Егор Головченко

Бронза - Гай Гутман.

Бронза - Михаил Чаусов

Также для поддержки команды на турнире выступили президент и вице-президент лиги TMS Шай Гутман и Сергей Погосян в категории Masters.

Всего в состав сборной Лиги TMS вошли 16 спортсменов всех возрастов. Среди них также два черных пояса: Максим Рувинский и Виктор Горбовский.

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Автор: Владимир Медяник