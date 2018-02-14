Восемь украинцев выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

17:47, 14 февраля 2018
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Юлия Левченко - надежда сборной Украины на чемпионате мира в помещении / xsport.ua

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

По необходимым критериям и нормативам от Украины на первенство на чемпионат мира пробились 9 атлетов — 1 мужчина и 8 девушек, однако ранее стало известно, что Оксана Окунева (прыжки в высоту) из-за болезни не сможет поехать на турнир.

Читайте такжеДве украинки поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком КарлсруэОтметим, что в каждой дисциплине одну страну могут представлять не более двух атлетов.

Украинцы на чемпионате мира в помещении-2018

Мужчины

Алексей Касьянов - семиборье

Женщины

Кристина Стуй - бег 60 м

Ольга Бибик - бег 400 м

Ольга Ляхова, Анастасия Ткачук - бег 800 м

Анна Плотицына - бег 60 м с барьерами

Юлия Левченко - прыжки в высоту

Ольга Голодная - ядро

Чемпионат мира по легкой атлетике в Бирмингеме пройдет со 2-го по 4 марта.

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Теги: #сборная Украины по легкой атлетике