Восемь украинцев выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Высотница Оксана Окунева, выполнившая норматив, не сможет поехать на турнир из-за болезни.

Завершился главный старт национального зимнего сезона - чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении, а также истек срок Международной ассоциации легкоатлетических федераций по зачислению результатов для отбора на чемпионат мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

По необходимым критериям и нормативам от Украины на первенство на чемпионат мира пробились 9 атлетов — 1 мужчина и 8 девушек, однако ранее стало известно, что Оксана Окунева (прыжки в высоту) из-за болезни не сможет поехать на турнир.

Читайте такжеДве украинки поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком КарлсруэОтметим, что в каждой дисциплине одну страну могут представлять не более двух атлетов.

Украинцы на чемпионате мира в помещении-2018

Мужчины

Алексей Касьянов - семиборье

Женщины

Кристина Стуй - бег 60 м

Ольга Бибик - бег 400 м

Ольга Ляхова, Анастасия Ткачук - бег 800 м

Анна Плотицына - бег 60 м с барьерами

Юлия Левченко - прыжки в высоту

Ольга Голодная - ядро

Чемпионат мира по легкой атлетике в Бирмингеме пройдет со 2-го по 4 марта.