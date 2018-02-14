Восемь украинцев выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Завершился главный старт национального зимнего сезона - чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении, а также истек срок Международной ассоциации легкоатлетических федераций по зачислению результатов для отбора на чемпионат мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме.
Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.
По необходимым критериям и нормативам от Украины на первенство на чемпионат мира пробились 9 атлетов — 1 мужчина и 8 девушек, однако ранее стало известно, что Оксана Окунева (прыжки в высоту) из-за болезни не сможет поехать на турнир.
Читайте такжеДве украинки поделили серебро на легкоатлетическом турнире в немецком КарлсруэОтметим, что в каждой дисциплине одну страну могут представлять не более двух атлетов.
Украинцы на чемпионате мира в помещении-2018
Мужчины
Алексей Касьянов - семиборье
Женщины
Кристина Стуй - бег 60 м
Ольга Бибик - бег 400 м
Ольга Ляхова, Анастасия Ткачук - бег 800 м
Анна Плотицына - бег 60 м с барьерами
Юлия Левченко - прыжки в высоту
Ольга Голодная - ядро
Чемпионат мира по легкой атлетике в Бирмингеме пройдет со 2-го по 4 марта.