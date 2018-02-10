NASA показало серию плакатов о связи между физикой и зимними олимпийскими видами спорта

С помощью проекта AstrOlimpics, который сочетает науку и спорт, любители космоса и спорта могут узнать об общем между фигуристами и пульсарами.

Американское космическое агентство NASA обнародовало серию плакатов, которые показывают что есть общего между физикой и зимними олимпийскими видами спорта.

Читайте такжеСтало известно во сколько обошлась церемония открытия Олимпиады-2018 Каждый из восьми плакатов NASA посвящен теме физики: скорость, расстояние, масса, время, давление, вращение и плотность.

С помощью проекта под названием AstrOlimpics, который сочетает науку и спорт, любители космоса и спорта могут узнать об общем, в частности, между фигуристами и пульсарами, сходстве между горнолыжными гонками и шаровидными звездными скоплениями.

AstrOlympics связывает подвиги олимпийских спортсменов с явлениями, которые встречаются во Вселенной.

What do Olympic athletes & objects in space have in common? Matter in motion. The AstrOlympics project explores the range of science that we find in the impressive feats performed during the #Olympics along with cosmic phenomena throughout the Universe: https://t.co/Rd8mwvlhuDpic.twitter.com/2Gge98QLWX — NASA (@NASA) February 10, 2018

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры, церемония открытия которых состоялась 9 февраля, продлятся до 25 февраля.