NASA показало серию плакатов о связи между физикой и зимними олимпийскими видами спорта

15:25, 10 февраля 2018
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@НАСА

Читайте такжеСтало известно во сколько обошлась церемония открытия Олимпиады-2018 Каждый из восьми плакатов NASA посвящен теме физики: скорость, расстояние, масса, время, давление, вращение и плотность.

С помощью проекта под названием AstrOlimpics, который сочетает науку и спорт, любители космоса и спорта могут узнать об общем, в частности, между фигуристами и пульсарами, сходстве между горнолыжными гонками и шаровидными звездными скоплениями.

AstrOlympics связывает подвиги олимпийских спортсменов с явлениями, которые встречаются во Вселенной.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры, церемония открытия которых состоялась 9 февраля, продлятся до 25 февраля.

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Теги: #NASA#зимняя олимпиада#плакаты
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018