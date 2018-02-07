Сегодня в Тернополе состоится панихида по внезапно погибшему чемпиону по фри-файту

Игорь Слюсарчук более 17 лет активно занимался силовыми видами спорта, соревновался в тайском боксе, каратэ, кикбоксинге, а последние 9 лет – фри-файтом.

Внезапно умер тернопольский спортсмен, двукратный Чемпион мира по фри-файту 29-летний Игорь Слюсарчук.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, жизнь известного украинского бойца смешанных единоборств, заслуженного мастера спорта Украины, воспитанника тернопольского клуба по фри-файту «Характерник» Слюсарчука оборвалась вчера.

Слюсарчук более 17 лет активно занимался силовыми видами спорта, соревновался в тайском боксе, каратэ, кикбоксинге, а последние 9 лет – фри-файтом. Спортсмен провел на ринге более 30 боев, в 15 из которых победил нокаутом.

В 2011 году завоевал звание Чемпиона мира по фри-файту в супертяжелом весе, а в 2012 году, подтвердив титул сильнейшего, получил пояс чемпиона мира во второй раз.

У 29-летнего Игоря Слюсарчука осталась жена и маленький сын.

Сегодня 7 февраля в 19 часов в Доме печали, что на Микулинецком кладбище, состоится панихида за упокой Слюсарчука.