В Киеве откроют фан-зону Олимпиады-2018

Она будет действовать в телецентре "Карандаш".

Во время зимней Олимпиады-2018 в Киеве будет действовать фан-зона Игр. Находиться она будет в телецентре «Карандаш» на Дорогожичах.

Об єтом сообщает Sport Arena.

В фан-зоне можно будет наблюдать за всеми событиями Игр. На месте будет работать сразу несколько локаций. В частности, это лекторий, где в течение месяца пройдут 45 разноплановых лекций для более глубокого ознакомления с историей, правилами и реалиями Олимпийских игр. Среди докладчиков — спортсмены, мастера спорта, многократные чемпионы Украины и мира, призеры Олимпийских игр, представители федераций зимних видов спорта.

Также будет действовать игровая зона, где взрослые и дети смогут попробовать свои силы в керлинге, лыжном спорте и биатлоне - видах спорта, входящих в программу зимних Олимпийских игр-2018.

На специальной выставке будет представлен спортивный инвентарь с зимних Олимпийских игр. Также здесь разместится несколько инфобордов с историей Олимпийских игр, интересными фактами о них и их участниках.

В пресс-зоне в режиме онлайн будет транслироваться сразу семь видеопотоков с зимней Олимпиады. Здесь все желающие смогут увидеть все соревнования и поболеть за украинскую команду.

Также в фан-зоне предусмотрена и музыкальная программа. В феврале здесь состоится несколько концертов с участием талантливых украинских групп.

Напомним, зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.