В США с размахом прошел традиционный матч по американскому футболу Супербоул

Чемпионом НФЛ впервые в истории стала "Филадельфия".

В Миннеаполисе (штат Миннесота) состоялось одно из самых значимых событий в американском спорте - Супербоул-2018, решающий поединок сезона в Национальной футбольной лиге.

В финальном матче сезона американского футбола "Филадельфия Иглз" обыграла "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 41:33 и впервые в истории одержала победу в Супербоуле.

Встреча проходила на поле "Ти-си-эф Бэнк Стэдиум" и завершилась в основное время. Лучшим игроком матча признан квотербек Иглз Ник Фолз.

Нью-Ингленд – Филадельфия – 33:41 (3:9, 9:13, 14:7, 7:12).

В финальном матче НФЛ "Филадельфия Иглз" принимала участие в третий раз. Ранее команда дважды уступала своим соперникам.

"Нью-Инглэнд Пэтриотс" является пятикратным чемпионом NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017).

Национальный гимн США перед матчем исполнила американская певица Пинк, а во время перерыва выступил Джастин Тимберлейк.