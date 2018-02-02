Сборная Украины обыграла Румынию в стартовом матче Евро по футзалу

Игра завершилась волевой победой со счетом 3:2.

В Любляне завершился чемпионат Европы по мини-футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Румынии со счетом 3:2, сообщает офицальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:2.

Украинцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет и забить победный гол в самой концовке игры, на последней минуте.

Румыны гораздо лучше начали матч. Следствием этого стало то,что Савио Валадарес на 5-й минуте открыл счет, а Флорин Игнат на 11-й увеличил преимущество - 0:2.

Впрочем, на 20-й минуте Тарас Королишин свел преимущество сборной Румынии к минимуму - 1:2.

Судьба матча была решена во втором тайме. На 28-й минуте Александр Педяш сравнял счет, а на 40-й, за 19.5 секунды до конца встречи, Петр Шотурма забил победный гол - 3:2.

Таким образом, сборная Украины вышла в полуфинал турнира, а 1-2 место оспорит в очном матче с командой Португалии, который состоится 4 февраля.