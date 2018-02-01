Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса Украина - Швеция

16:29, 01 февраля 2018
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Стало известно расписание пар на матчи Кубка Дэвиса / btu.org.ua

Согласно жеребьевке, в пеовм матче сойдутся лидер сборной Украины Сергей Стаховский и второй номер команды соперников Микаэль Имер.

Во второй игре первого дня на корте сойдутся Артем Смирнов и Элиас Имер.

В парной игре, которая состоится во второй день матча, от Украины предварительно заявлены Алексей Крутых и Денис Молчанов. Также в этот день должны пройти еще два одиночных матча.

Матчевая встреча сборной Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК "Мегарон" в Днепре.

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Теги: #Кубок Дэвиса Украина - Швеция#Стаховский открывает матч Кубка Дэвиса