Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса Украина - Швеция

В Днепре состоялась традиционная предматчевая жеребьевка.

Сегодня в Днепре состоялась жеребьевка матча первого раунда Первой группы Евро-Африканской зоны, в котором сборная Украины примет команду Швеции, сообщает официальный сайт турнира.

Согласно жеребьевке, в пеовм матче сойдутся лидер сборной Украины Сергей Стаховский и второй номер команды соперников Микаэль Имер.

Во второй игре первого дня на корте сойдутся Артем Смирнов и Элиас Имер.

В парной игре, которая состоится во второй день матча, от Украины предварительно заявлены Алексей Крутых и Денис Молчанов. Также в этот день должны пройти еще два одиночных матча.

Матчевая встреча сборной Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК "Мегарон" в Днепре.