Спортсмены из КНДР прибыли на Олимпиаду (фоторепортаж)
15:01, 01 февраля 2018
417 0
Спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Играх объединенной командой.
Спортсмены КНДР прибыли в Пхенчхан / REUTERS
Сегодня спортивная делегация КНДР прибыла в южнокорейкий Пхенчхан, где с 9-го по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры.
Об этом сообщает Reuters.
Стоит отметить, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Играх объединенной командой. Такое решение согласовал МОК совместно с национальными олимпийскими комитетами обоих государств.
Была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящих Играх составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК Томас Бах объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018