Спортсмены из КНДР прибыли на Олимпиаду (фоторепортаж)

15:01, 01 февраля 2018
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Спортсмены КНДР прибыли в Пхенчхан / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Играх объединенной командой. Такое решение согласовал МОК совместно с национальными олимпийскими комитетами обоих государств. 

Была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящих Играх составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК Томас Бах объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения.

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Теги: #спортсмены КНДР на Олимпиаде-2018
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