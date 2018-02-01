Спортсмены из КНДР прибыли на Олимпиаду (фоторепортаж)

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Играх объединенной командой.

Сегодня спортивная делегация КНДР прибыла в южнокорейкий Пхенчхан, где с 9-го по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры.

Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят на Играх объединенной командой. Такое решение согласовал МОК совместно с национальными олимпийскими комитетами обоих государств.

Была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящих Играх составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК Томас Бах объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения.