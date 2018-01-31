15-летняя Костюк заменит Свитолину в роли лидера сборной Украины в матче с Австралией

Стал известен состав сборных Украины и Австралии на поединок Кубка Федерации.

15-летняя теннисистка Марта Костюк заменит Элину Свитолину в роли лидера сборной Украины в матче Кубка Федерации с командой Австралии.

Об этом сообщает cайт ukrtennis.com.

Сегодня стали известны составы сборных Украины и Австралии на очный поединок. Сборная Украины на этот раз выступит в экспериментальном составе без первой ракетки страны Элины Свитолиной.

Состав украинской команды будет выглядеть так: Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая.

Напомним, Марта Костюк - 15-летняя дебютантка больших турниров, которая сенсационно пробилась в третий круг на своем первом турнире Большого Шлема - Australian Open-2018. Она впервые сыграет за национальную команду, причем сразу - в роли первого номера сборной.

Кроме того, стал известен состав сборной Австралии: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава и Кейси Деллакуа.

10-11 февраля на травяных кортах в Канберре сборные Австралии и Украины сыграют между собой в матче первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации.