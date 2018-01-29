Сборную России окончательно отстранили от Паралимпийских игр-2018

Отдельные спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России, что не позволит сборной России выступить на соревнованиях в Пхенчхане-2018, сообщает официальный сайт МПК.

Впрочем, если в Рио-де-Жанейро-2016 была отстранена полностью вся команда, то в Пхенчхане, как и на Олимпиаде, отдельные спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе - под олимпийским флагом.

По неофициальной информации в Южной Корее смогут соревноваться около 30 спортсменов.

Паралимпиада-2018 состоится в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.