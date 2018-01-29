Сборную России окончательно отстранили от Паралимпийских игр-2018
13:40, 29 января 2018Другое
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Отдельные спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.
Сборная России пропустит вторую Паралимпиаду пордряд / paralympic.org
Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России, что не позволит сборной России выступить на соревнованиях в Пхенчхане-2018, сообщает официальный сайт МПК.
Впрочем, если в Рио-де-Жанейро-2016 была отстранена полностью вся команда, то в Пхенчхане, как и на Олимпиаде, отдельные спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе - под олимпийским флагом.
По неофициальной информации в Южной Корее смогут соревноваться около 30 спортсменов.
Паралимпиада-2018 состоится в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.
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