Сборную России окончательно отстранили от Паралимпийских игр-2018

13:40, 29 января 2018
Другое
1004 0
Россияне пропустят вторую Паралимпиаду пордряд / paralympic.org

Впрочем, если в Рио-де-Жанейро-2016 была отстранена полностью вся команда, то в Пхенчхане, как и на Олимпиаде, отдельные спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе - под олимпийским флагом.

По неофициальной информации в Южной Корее смогут соревноваться около 30 спортсменов.

Паралимпиада-2018 состоится в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия Паралимпиада отстранение#Пхенчхан-2018 Россия Паралимпиада