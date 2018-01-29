Молодежная сборная Украины по хоккею с мячом проиграла все матчи чемпионата мира

Украинцы выступали в числе пяти сильнейших команд мира.

В норвежском Драммене завершился юниорский чемпионат мира (U-19), в рамках которого выступала сборная Украины и проиграла все матчи, сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что в этом турнире участвовали только пять команд, и украинцам пришлось выступать в компании с элитными командами в этом виде спорта.

В 1-м туре украинцы уступили команде Швеции - 0:18, затем Финляндии - 0:12, а на следующий день командам Норвегии - 1:10 и России - 1:8.

Таким образом, сборная Украины завершила турнир с 0 очков в турнирной таблице и разницей шайб - 2-48.

Чемпионом мира стала сборная России, которая в финале обыграла команду Швеции - 6:3. В матче за бронзовые медали Финляндия обыграла Норвегию со счетом 3:2.