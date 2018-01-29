Молодежная сборная Украины по хоккею с мячом проиграла все матчи чемпионата мира
11:46, 29 января 2018Другое
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Украинцы выступали в числе пяти сильнейших команд мира.
В Драммене сборная Украины не смогла выиграть ни одного матча ЧМ / sammenfordrammen.com
В норвежском Драммене завершился юниорский чемпионат мира (U-19), в рамках которого выступала сборная Украины и проиграла все матчи, сообщает официальный сайт соревнований.
Отметим, что в этом турнире участвовали только пять команд, и украинцам пришлось выступать в компании с элитными командами в этом виде спорта.
В 1-м туре украинцы уступили команде Швеции - 0:18, затем Финляндии - 0:12, а на следующий день командам Норвегии - 1:10 и России - 1:8.
Таким образом, сборная Украины завершила турнир с 0 очков в турнирной таблице и разницей шайб - 2-48.
Чемпионом мира стала сборная России, которая в финале обыграла команду Швеции - 6:3. В матче за бронзовые медали Финляндия обыграла Норвегию со счетом 3:2.
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