Пидручный сохранил 8-е место в гонке преследования ЧЕ по биатлону

14:46, 27 января 2018
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telegraf.com.ua

Украинец, который стартовал на 8-м месте по итогам спринта, сохранил свою позицию. 

По ходу дистанции наш спортсмен допустил 4 промаха на огневых рубежах и итоговое отставание от победителя составило 1 минуту 38,7 секунды. 

В свою очередь, Артем Прима, который накануне в спринте занял 5-е место, сегодня отерял несколько позиций и финишировал 12-м. У него также 4 промаха и 1 минута 49,1 секунда отставания.

А вот Русан Ткаленко с 36-го места в спринте переместился на 40-е в гонке преследования. На его счету 7 промахов и 5 минут 28,4 секунды отставания.

Сергей Семенов, который в спринте занял 29-е место, сегодня не стартовал в гонке преследования.

Гонку выиграл россиянин Александр Логинов, который опередил ближайших преследователей серебряного призера Красимира Анева из Болгарии и еще одного россиянина Евгения Гараничева, которій завоевал "бронзу".

Позже сегодня также состоится женская гонка преследования. Первой на дистанцию по итогам спринте выйдет новоиспеченная чемпионка Европы украинка Ирина Варвинец. 

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Теги: #Пидручный биатлон ЧЕ