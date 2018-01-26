Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте

Наша спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и быстро проехала по дистанции.

В итальянском Риднау завершилась спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону, в которой победительницей стала украинка Ирина Варвинец, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка не допустила ни одного промаха при стрельбе, преодолев дистанцию за 20 минут 54,1 секунды.

Украинка на 12,5 секунды опередила француженку Хлои Шевалье (1 промах). Замкнула топ-3 японка Фуюко Тачизаки - 0 промахов, 15,5 секунды отставания.

16-е место заняла Надежда Белкина. Яна Бондарь была одной из быстрейших на трассе, однако 3 промаха не позволили ей подняться выше 23-го места. Могла побороться за топ-10 Юлия Журавок, однако она опоздала на старт и получила минуту штрафа - 44-е место. Без нее украинка показала бы 11-й результат. Мария Панфилова заняла 42-е место.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня два украинских биатлониста вошли в Топ-10 мужской спринтерской гонки.

ЧЕ продолжится в субботу мужской и женской гонками преследования, а завершится в воскресенье - двумя эстафетами.