Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте

17:02, 26 января 2018
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Украинка Варвинец замкнула 20-ку сильнейших / biathlon.com.ua

Наша спортсменка не допустила ни одного промаха при стрельбе, преодолев дистанцию за 20 минут 54,1 секунды.

Украинка на 12,5 секунды опередила француженку Хлои Шевалье (1 промах). Замкнула топ-3 японка Фуюко Тачизаки - 0 промахов, 15,5 секунды отставания.

16-е место заняла Надежда Белкина. Яна Бондарь была одной из быстрейших на трассе, однако 3 промаха не позволили ей подняться выше 23-го места. Могла побороться за топ-10 Юлия Журавок, однако она опоздала на старт и получила минуту штрафа - 44-е место. Без нее украинка показала бы 11-й результат. Мария Панфилова заняла 42-е место.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня два украинских биатлониста вошли в Топ-10 мужской спринтерской гонки.

ЧЕ продолжится в субботу мужской и женской гонками преследования, а завершится в воскресенье - двумя эстафетами.

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Теги: #Варвинец биатлон ЧЕ#украинка чемпиона Европы по биатлону