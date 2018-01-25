МОК разрешил флаги РФ на трибунах во время Олимпиады, но предостерег от проведения политических демонстраций

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что российским болельщикам запретили использовать флаги РФ на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МОК.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено.Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — заявили в организации.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что МОК запрещает проносить на трибуны флаги тех стран, которые не принимают участие в Олимпиаде. Был сделан вывод, что флаг России в Пхенчхане тоже может быть под запретом.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Российским спортсменам, которые не нарушали антидопинговые правила, разрешили выступить под нейтральным флагом.