Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира
Лучшая из наших - Валентина Семеренко - заняла 11-е место.
В Антхольце (Италия) завершилась гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок оказалась Валентина Семеренко, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка допустила один промах на огневом рубеже и финишировала с отставанием в 1 минуту 06,4 секунды отставания от лидера.
Вита Семеренко финишировала 22-й с 3 промахами и отставанием от лидера в 1 минуту 57 секунд ровно, а Юлия Джима - 28-й из 30 участниц - 5 промахов и 5 минут 08,2 секунды отставания.
Победительницей сегодняшней гонки стала Дарья Домрачева из Беларуси, которая с 1 промахом и штрафным кругом преодолела дистанцию за 40 минут 23,9 секунды. Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от победительницы на 11,9 секунды - 3 промаха, Кайса Маккарайнен из Финляндии - на 16,2 секунды, 3 промаха.
Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится сегодня мужским масс-стартом. К сожалению, украинцы в Топ-30 лучших биатлонистов не попали и в гонке принимать участие не будут.