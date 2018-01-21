Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира

В Антхольце (Италия) завершилась гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок оказалась Валентина Семеренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка допустила один промах на огневом рубеже и финишировала с отставанием в 1 минуту 06,4 секунды отставания от лидера.

Вита Семеренко финишировала 22-й с 3 промахами и отставанием от лидера в 1 минуту 57 секунд ровно, а Юлия Джима - 28-й из 30 участниц - 5 промахов и 5 минут 08,2 секунды отставания.

Победительницей сегодняшней гонки стала Дарья Домрачева из Беларуси, которая с 1 промахом и штрафным кругом преодолела дистанцию за 40 минут 23,9 секунды. Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от победительницы на 11,9 секунды - 3 промаха, Кайса Маккарайнен из Финляндии - на 16,2 секунды, 3 промаха.

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится сегодня мужским масс-стартом. К сожалению, украинцы в Топ-30 лучших биатлонистов не попали и в гонке принимать участие не будут.