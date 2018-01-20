Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 гонки преследования этапа КМ

В Антхольце (Италия) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой сильнейшей из украинок стала Вита Семеренко, занявшая 17-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка по итогам спринта стартовала 22-й, но не сумела кардинально улучшить свое турнирное положение в гонке преследования. Она допустила 2 промаха в стрельбе и, в итоге, отстала от победительницы на 2 минуты 03,5 секунды.

В свою очередь, Ирина Варвинец с 32-го места по итогам спринта переместилась на 34-е - 2 промаха, 3 минуты 42,5 секунды отставания,

Победу в гонке одержала Лаура Дальмайер из Германии, которая променяла 2-е место в спринте на победу сегодня - 29 минут 45 секунд при 1 промахе. На пьедестале почета она расположилась выше Доротеи Виерер из Италии (2 промаха, 17,3 сенкунды отставания) и Дарьи Домрачевой из Беларуси (2, +20,2). Победительница спринта Тирил Экхофф из Норвегии сегодя финишировала на 4-м месте.

Этап КМ в Антхольце продолжитсч сегодня мужской гонкой преследования и завершится завтра двумя масс-стартами.