Украинец Непота стал чемпионом Европы IBJJF по бразильскому джиу-джитсу

Украинский Борец Роман Непота стал чемпионом Европы IBJJF по бразильскому джиу-джитсу 2018 в категории Adult среди синих поясов, сообщает на своей странице в Фейсбук тренер Романа Евгений Скирда.

17 января, в первый день чемпионата, Роман провел и выиграл 7 схваток, 6 из которых - досрочно, заработав тем самым золото в копилку украинской делегации.

Открытый чемпионат Европы по версии IBJJF стартовал вчера вечером, 17 января, в Лиссабоне (Португалия) на спортивной арене в городе Одивелаш и продлиться 7 дней. В чемпионате принимают участие более 4 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Самая жесткая конкуренция сейчас разворачивается во взрослом дивизионе начиная с синих поясов. Для того чтобы стать обладателем золота борцы должны провести не менее 7 схваток.

Роману Непоте 21 год, он представляет академию СК «Борец» / ZR Team Kropivnitskiy. На данный момент украинец занимает 5-ю строчку рейтинга IBJJF среди синих поясов взрослого дивизиона