Цуренко не подала на матч и проиграла во втором круге Australian Open

В Мельбурне завершился единственный матч 4-го игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием представительницы Украины, в котором Леся Цуренко уступила Агнешке Радванской из Польши, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Украинка мощно и уверенно провела первую партию, позволив сопернице выиграть лишь два гейм. Цуренко проигрывала во второй партии 1:4, но сумела сравнять счет и выйти вперед - 5:4. В 10-м гейме и произошел решающий и переломный момент игры. Украинка подавала на матч и была в двух розыгрышах мяча от победы, но не сумела воспользоваться ситуацией. Соперница сравняла счет и понеслась к победе.

Радванска выиграла еще два гейма подряд, а с ней и вторую партию. А в третьем решающем сете уже прочно перехватила инициативу, позволив Цуренко выиграть лишь три гейма.

Таким образом, Цуренко вслед за Екатериной Козловой стала второй украинкой, которая выбыла из борьбы в турнире.

Завтра в матчах 3-го круга примут участие все 4 представителя Украины, которые продолжают борьбу на кортах Мельбурна. В частности, состоится украинское дерби Элина Свитолина - Марта Костюк, Катерина Бондаренко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, а Александр Долгополов померяется силами с Диего Шварцманом из Аргентины.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии-2018 проходит в Мельбурне с 15 по 28 января.