Украинский фигурист Паниот не попал в финал ЧЕ в мужском одиночном катании
Наш спортсмен занял только 25-е место в квалификации.
В Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному кататнию, где украинец Ярослав Паниот неудачно выступил в короткой программе, занял 25-е место и не попал в финал соревнований - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен набрал за свое выступление лишь 60,07 балла.
Первое место по итогам короткой программы занимает Хавьер Фернандес из Испании (103,82 балла), второе - Дмитрий Алиев из России (91,33), третье - Денис Васильев из Латвии (85,11).
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 17 по 21 января.
Кроме Паниота в турнире участвуют две пары в соревновании танцевальных дуэтов - Александра Назарова/Максим Никитин и Дарья Попова/Владимир Беликов, а в женском одиночном турнире Украину представляет 23-летняя Анна Хныченкова.