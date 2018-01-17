Украинский фигурист Паниот не попал в финал ЧЕ в мужском одиночном катании

В Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному кататнию, где украинец Ярослав Паниот неудачно выступил в короткой программе, занял 25-е место и не попал в финал соревнований - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен набрал за свое выступление лишь 60,07 балла.

Первое место по итогам короткой программы занимает Хавьер Фернандес из Испании (103,82 балла), второе - Дмитрий Алиев из России (91,33), третье - Денис Васильев из Латвии (85,11).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 17 по 21 января.

Кроме Паниота в турнире участвуют две пары в соревновании танцевальных дуэтов - Александра Назарова/Максим Никитин и Дарья Попова/Владимир Беликов, а в женском одиночном турнире Украину представляет 23-летняя Анна Хныченкова.