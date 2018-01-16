Четверо украинских теннисистов проведут свои матчи на центральных кортах Мельбурн Парк

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание матчей второго круга соревнований, где четверо украинских теннисистов проведут свои игры на центральных кортах, сообщается на официальном сайте турнира.

На центральной Арене Рода Лейвера игровой день начнут Элина Свитолина и Катерина Синякова из Чехии. Игра состоится в 11.00 по местному времени (2.00 по Киеву).

На второй по значимости Арене Маргарет Корт игровой день начнут Марта Костюк и Оливия Роговска из Австралии. Завершат игровой день на этой же арене Александр Долгополов и Мэттью Эбден из Австралии.

Наконец, на третьем по значимости корте - Хайсенс Арене - сыграет Екатерина Бондаренко и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Накануне, все они синхронно обыграли соперников и вышли во второй круг первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Как сообщал УНИАН, сегодня во второй круг турнира вышла Леся Цуренко.