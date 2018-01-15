Спортсмены сборной Украины начали получать Олимпийскую форму на Игры-2018

Через 25 дней в южнокорейском Пхенхчане начнутся XXIII зимние Олимпийские игры. Сейчас наши спортсмены начали получать экипировку, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Первыми новую форму примерили представители команде по лыжным гонкам во главе с опытной Валентиной Шевченко, для которой Игры-2018 станут уже шестыми в карьере.

«Вся форма очень понравилась, одна из лучших, которую мне удавалось примерить. Выдали все необходимое под любую погоду. Я довольна», - делится первыми впечатлениями призер чемпионата мира и знаменосец Украины на Играх-2014.

Лыжники добавили, что их ожидания оправдались на все 100% - удобно, комфортно, ярко, поэтому в Пхенчхане вся команда будет выглядеть стильно.

Каждый член сборной получает более 50 наименований спортивной экипировки от компании PEAK, которая с 2015 года является официальным поставщиком одежды Олимпийских сборных команд Украины. Экипировка предназначено как для официальных церемоний, так и повседневного ношения.

Презентация Олимпийской формы состоится 23 января во время торжественной церемонии проводов команды.