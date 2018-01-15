Украинец Гераскевич добыл первую в истории страны олимпийскую лицензию в скелетоне

Скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Олимпийские игры и, тем самым, стал первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта, сообщает SportArena.

Квалификационный период на Олимпиаду в скелетоне длился со старта сезона вплоть до вчерашнего дня, 14 января. Чтобы выполнить отборочный норматив спортсменам надо было выступить, как минимум, на трех разных трассах, приняв участив в пяти разных стартах. Кроме этого претендент на олимпийскую лицензию должен входить в топ-60 мирового рейтинга.

Украинец Владислав Гераскевич претендовал на лицензию по третьей квоте — для стран, которые добывают одну лицензию. Всего разыгрывалось только пять таких лицензий, а помимо этого по одной лицензий отдавали каждому континенту. Но так как Европа, Америка, Океания и Азия добыли лицензии по других квотах, только две континентальные квоты были использованы: африканская (получила Гана) и азиатская (получила Республика Корея как хозяева Олимпиады). Таким образом освободилось еще три одиночных лицензии.

Именно одна из этих лицензий и досталась Владиславу Гераскевичу. В этом сезоне он участвовал в шести этапах Кубка мира, а также однажды ездил на этапе Интерконтинентальном кубке. Суммарно 19-летний Гераскевич набрал 379 очков и занял 46-е место в мировом рейтинге.

По квоте стран, которые добыли одну лицензию, Владислав не сумел добыть лицензию, уступив семь позиций представителю Швейцарии, но одна из трех неиспользованных континентальных лицензий досталась Украине. Кроме этого лицензии добыла Италия и Румыния — также благодаря неиспользованным континентальным квотам.

Всего разыгрывалось 30 лицензий на соревнования по мужском скелетоне на Олимпиаду. Они распределились следующим образом: по 3 — Германия, олимпийский атлеты с России, Канада, по 2 — Латвия, США, Великобритания, Республика Корея, Япония, Австрия, по 1 — Новая Зеландия, Китай, Испания, Австралия, Швейцария, Гана, Италия, Румыния, Украина.

Если откажется какая-то из стран, которые добыли лицензию, первым запасным является Норвегия, дальше идет Израиль и Франция.

Как сообщал УНИАН, Игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.