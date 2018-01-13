Сборная Украины по гандболу потеряла шансы на выход на чемпионат мира, сыграв вничью с румынами

В итальянском Больцано состоялся матч последнего, 3-го тура в рамках первого этапа квалификации за выход в финальную часть чемпионата мира 2019 года.

Сборная Украины сыграла вничью с командой Румынии - 26:26, сообщает официальный сайт ЕГФ.

Напомним, в одной группе с украинской сборной выступали сборные Италии, Фарерских островов и Румынии. В первом туре "сине-желтые" обыграли команду Фарер, а во втором туре за 5 секунд до конца поединка уступили итальянцам.

Для победы в группе и выхода в следующий раунд отбора подопечных Виталия Андронова устраивала только победа над румынами, причем с разницей в 6 очков. При победе с меньшим счетом приходилось надеяться на благоприятный результат матча Италия - Фареры, где украинцев не могла устроить победа итальянской команды.

Однако ничейный результат матча Румыния - Украина досрочно обеспечил первое место в квартете румынской сборной.

Сборная Украины не может попасть в финальную часть чемпионата мира с 2007 года. Последний раз наша сборная выступала в финальной части крупных турниров в 2010 году, пробившись на чемпионат Европы.

Для Виталия Андронова нынешняя отборочная компания стала четвертой в качестве главного тренера сборной Украины.

Отбор на ЧМ-2019. Группа 3. Третий тур

Румыния — Украина 26:26 (11:14)